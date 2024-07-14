Mardin'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
MARDİN'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
MARDİN'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen ve Muhammed K. (21) ile Emre K.'nın (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücülerden Emre K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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