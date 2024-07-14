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        Mardin'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 22:08 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:10
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        Mardin'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen ve Muhammed K. (21) ile Emre K.'nın (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücülerden Emre K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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