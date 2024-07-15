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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuklardan Orhan Kemal de hayatını kaybetti

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde dün yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Halil Bumanhan'ın (10) ardından Orhan Kemal Duva da (11) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:00
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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuklardan Orhan Kemal de hayatını kaybetti
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde dün yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Halil Bumanhan’ın (10) ardından Orhan Kemal Duva da (11) yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Halil Bumanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Orhan Kemal Duva da sabah saatlerinde doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı’nda defnedildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
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