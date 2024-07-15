Yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuklardan Orhan Kemal de hayatını kaybetti (2)

Mardin’in Artuklu ilçesinde dün yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Halil Bumanhan’ın (10) ardından ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Orhan Kemal Duva da (11) yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.