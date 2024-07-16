Mardin 1969 Spor, top başı yaptı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele edecek Mardin 1969 Spor, 2024-25 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, açma ve germe çalışmalarıyla başladı, düz koşularla sona erdi. Kırmızı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Teknik Direktör Ulaş Ulusan, ilk etap çalışmalarını verimli bir şekilde geçirip Erzurum kampına hazırlıklı bir şekilde gitmek istediklerini söyledi. Ulusan, “Bugün itibariyle 2024-2025 sezonunu açmış bulunmaktayız. İzinli olan futbolcularımız ve transfer edeceğimiz yeni futbolcularımız da bize katılacak. İyi bir hazırlık süreci geçirerek sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Şimdiden sakatlıkların olmadığı başarılı bir sezon geçirmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.