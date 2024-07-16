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        Mardin 1969 Spor, top başı yaptı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Mardin 1969 Spor, 2024-25 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:55
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        Mardin 1969 Spor, top başı yaptı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele edecek Mardin 1969 Spor, 2024-25 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

        Mardin 1969 Spor Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, açma ve germe çalışmalarıyla başladı, düz koşularla sona erdi. Kırmızı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Teknik Direktör Ulaş Ulusan, ilk etap çalışmalarını verimli bir şekilde geçirip Erzurum kampına hazırlıklı bir şekilde gitmek istediklerini söyledi. Ulusan, “Bugün itibariyle 2024-2025 sezonunu açmış bulunmaktayız. İzinli olan futbolcularımız ve transfer edeceğimiz yeni futbolcularımız da bize katılacak. İyi bir hazırlık süreci geçirerek sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Şimdiden sakatlıkların olmadığı başarılı bir sezon geçirmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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