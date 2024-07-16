Mardin'in 3 ilçesinde çıkan örtü ve anız yangınları söndürüldü

MARDİN’in Derik, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan örtü ve anız yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Derik ilçesi kırsal Pınar Mahallesi kırsalında, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleliler ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Midyat ilçesinin kırsal Bardakçı Mahallesi yakınlarındaki örtü yangını ile Kızıltepe ilçesinin Elbeyli Mahallesi’nde çıkan anız yangını da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.