Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan örtü ve anız yangınları söndürüldü

        MARDİN'in Derik, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan örtü ve anız yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:06 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan örtü ve anız yangınları söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’in Derik, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan örtü ve anız yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Derik ilçesi kırsal Pınar Mahallesi kırsalında, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleliler ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Midyat ilçesinin kırsal Bardakçı Mahallesi yakınlarındaki örtü yangını ile Kızıltepe ilçesinin Elbeyli Mahallesi’nde çıkan anız yangını da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı
        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Mardi...
        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte ölen işçilerden birinin cenazesi Mardi...
        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, top başı yaptı
        Mardin 1969 Spor, top başı yaptı
        Midyat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlen...
        Midyat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlen...
        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı
        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı