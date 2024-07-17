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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya, ağır yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Abdurrahman D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:50
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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya, ağır yaralandı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Abdurrahman D. (67), ağır yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi tarihi İpekyolu’ndaki Dedeman Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman D.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdurrahman D., müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman D.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, gözaltına alınan sürücünün işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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