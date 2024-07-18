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        Evin bahçesine giren pitbull, paniğe neden oldu

        MARDİN'de kapısı açık bırakılan müstakil evin bahçesine giren pitbull cinsi köpek, içeridekilere korku dolu anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:30
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        Evin bahçesine giren pitbull, paniğe neden oldu
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        MARDİN'de kapısı açık bırakılan müstakil evin bahçesine giren pitbull cinsi köpek, içeridekilere korku dolu anlar yaşattı. Belediye ekiplerince yakalanan köpek, bakımevine götürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde yaşandı. Akdoğan Caddesi'ndeki müstakil bir evin açık bırakılan bahçe kapısından, sahipsiz pitbull cinsi köpek girdi. Evde oturanlar, dışarı çıkıp bahçe kapısını köpeğin üzerine kapattı. İhbarla bölgeye giden Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği yakalayarak mobil geçici hayvan bakımevine götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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