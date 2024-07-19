Mardin'de damdan düşen Horiepiskopos Hanna Aykurt, hayatını kaybetti

İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt, iddiaya göre, sabah saatlerinde memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal İzbırak Mahallesi'ndeki evinin damını onardığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Aykurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aykurt'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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