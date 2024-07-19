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        Nusaybin'de belediye hurdalığında yangın

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde belediyeye ait hurdalıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:05
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        Nusaybin'de belediye hurdalığında yangın
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde belediyeye ait hurdalıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Nusaybin Belediyesi'ne ait Gırnavas Mahallesi'ndeki hurdalıkta bulunan lastikler, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bazı hurda araçlar ile atıl durumdaki eşyalara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait iş makineleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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