DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Üreticiyi merkeze alan tarım politikası hayata geçirilmeli

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “İktidar uzun vadeli destekleme programları açıklamalıdır. Düşük ve hatta faizsiz krediler çiftçilere, emekçilere, küçük esnafa sağlanmalıdır. Destek ödemeleri artırılmalı ve zamanında çiftçilere verilmelidir. Çiftçiyi ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası hayata geçirilmelidir” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ‘Adalet ve Ekmek’ kampanyasının startını vermek için geldiği Mardin'de yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır-Mardin sınırındaki Yücebağ Mahallesi'ni ziyaret etti. Yakınlarını kaybedenlerin aileleri tarafından karşılanan Bakırhan ve beraberindeki heyet, mahalledeki taziye evine geçti. Bakırhan'a DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir, DEM Parti Mardin Milletvekilleri Beritan Güneş, George Aslan, Kamuran Tanhan ve Saliha Ayyıldız eşlik etti.

Ailelerin aileler taleplerini dinleyen Bakırhan, 20 Haziran’da Diyarbakır-Mardin sınırında meydana gelen yangınla ilgili sorumlunun enerji şirketi olduğunu belirterek, “Bu DEDAŞ’ın bir katliamıdır. Elektrik parasını almasını biliyor, ürününe el koyuyor, bankada parasına el koyuyor, ama buradaki 50-60 yıl önceki elektrik altyapısıyla elektrik dağıtımı yapıyor. Karını alıyor ama yatırım yapmıyor. Niye? Zarar da görse Kürt’tür. Zaten eşit vatandaş olarak görmüyorlar. Olayın peşini ‘bırakmayacağız’ demiştik. Kamuoyu oluşturduk ve en sonunda hükümet de durumu kabul etmek zorunda kaldı. En sonunda DEDAŞ’ın sorumlu olduğu görüntülerle de ortaya çıktı” dedi.