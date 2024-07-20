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        Mardin'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 4 yaralı

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:40
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        Mardin'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 4 yaralı
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        MARDİN’in Dargeçit ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı yolunda meydana geldi. Hasan K.’nin (59) kontrolünü yitirdiği 02 HY 905 plakalı hafif ticari araç, demir bariyere çarptı. Kazada sürücü ile Selime K. (40), Berfin K. (21) ve Çınar K. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selime K. (40), Midyat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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