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        'Çekiçli, sopalı cinayet'e neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

        MARDİN'deResul Derin'in (40) çekiç ve sopalarla öldüren kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet'in, ifadelerinde, cinayete neden olarak gösterdikleri taşlı, sopalı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:30
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        'Çekiçli, sopalı cinayet'e neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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        MARDİN'deResul Derin'in (40) çekiç ve sopalarla öldüren kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet'in, ifadelerinde, cinayete neden olarak gösterdikleri taşlı, sopalı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 22 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin, ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp, uzaklaştığı görüldü. Tespit edilen şüpheliler kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde polis operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        'BİR ANLIK SİNİR İLE OLDU'

        Selahattin Acet, ifadesinde, daha önce yaşanan kavga nedeniyle bir anlık sinirle olayın geliştiğini belirterek, "Olaydan 1 ay önce Derik'te Tarlacık Mahallesi'nde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış. Daha sonra büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A., ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralandı. Annemin vücudundaki yara izlerinden üzüntü duyduğum için bir anlık sinir ile oldu" dedi.

        JANDARMA HAVAYA ATEŞ ATMIŞ

        Diğer yandan şüphelilerin neden olarak gösterdiği ve olaydan 1 ay önce yaşanan taşlı, sopalı kavganın da görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü, bir kişinin de 'askerler çıksın, aradan' dediği duyuldu.

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