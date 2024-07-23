Mardin'de otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ş. isimli kadına çarptı. H.Ş. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.Ş.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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