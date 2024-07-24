Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Yaya geçidinde otomobil çarpan çocukların anneleri: Beğeni almak için hız yapan bir cani çocuklarımıza kıydı

        MARDİN'de otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu yaşamını yitiren İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'nın (11) anneleri Esra Bumanhan (37) ve Büşra Duva (35), DHA'ya konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde otomobil çarpan çocukların anneleri: Beğeni almak için hız yapan bir cani çocuklarımıza kıydı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’de otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu yaşamını yitiren İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'nın (11) anneleri Esra Bumanhan (37) ve Büşra Duva (35), DHA’ya konuştu. Hız yaptığı videoları sosyal medyada paylaşan ve bir videosunda da 180 kilometre hıza çıktığı görülen sürücünün en ağır cezayı almasını isteyen Esra Bumanhan, “Karşıya geçerken, fenomenlik uğruna beğeni almak için hız yapan bir cani, yaya geçidinde çocuklarımıza kıydı” dedi. Büşra Duva ise “Adaletimize güveniyoruz. İnşallah o oradan çıkmayacak” diye konuştu.

        Kaza, 14 Temmuz akşamı Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Nurullah Çiçek’in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan İbrahim Halil Bumanhan aynı gün, Orhan Kemal Duva da bir gün sonra hayatını kaybetti. Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı’nda defnedildi.

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bumanhan ve Duva’nın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görüldü.

        180 KİLOMETRE HIZLA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Kazanın ardından gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında Çiçek’in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu, yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca, Nurullah Çiçek’in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına ‘cani, katil’ gibi kelimeler yazdığı görüldü.

        ‘FENOMENLİK UĞRUNA İKİ CANA KIYDI’

        Kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan’ın annesi Esra Bumanhan, sürücünün sosyal medyada beğeni almak uğruna iki cana kıydığını belirterek, “Olay günü arkadaşları ile gezmeye gitmişlerdi. Karşıya geçerken, fenomenlik uğruna beğeni almak için hız yapan bir cani, yaya geçidinde çocuklarımıza kıydı. İstediğimiz tek şey adalet. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. İçimizi bir nebze soğutacak tek şey onun iyi bir ceza almasıdır. Türk adaletine güveniyorum. Çocuklarımız gitti. Evladımız, suçsuz sebepsiz bir serseriye kurban gittiler. Bu gibi kazaların tekrarlanmaması için mahkemenin en ağır cezayı vermesini istiyorum. Bizim yüreğimiz yandı, başkasının yüreği yanmasın diye bu tür insanlara haddinin bildirilmesini istiyorum” dedi.

        ‘İÇİMİZİ SOĞUTACAK TEK ŞEY, ONUN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASIDIR’

        Orhan Kemal’in annesi Büşra Duva da sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, “Sırf fenomenlik uğruna makas atarak, trafik kurallarını ihlal ederek 2 çocuğun canına kıyıyor. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Hiçbir şekilde oradan çıkmasını istemiyoruz. Bizim içimizi soğutacak tek şey onun en ağır şekilde ceza almasıdır. Fenomenlik uğruna sürekli makas atarak başka canlar ölmesin, başka anneler bizim yaşadığımız acıları yaşamasın istemiyoruz. Adaletimize güveniyoruz. İnşallah o oradan çıkmayacak. Adalet Bakanlığı’na çağrımız; onun oradan hiçbir şekilde çıkmaması, en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Herkesin sesimizi duymasını istiyoruz. Canımız o kadar çok yandı ki, diyecek söz bulamıyoruz artık” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        Mardin'de elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk yaralandı
        Mardin'de elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Evde elektrik akımına kapılan Meryem, ağır yaralandı
        Evde elektrik akımına kapılan Meryem, ağır yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
        Mardin'de eşini bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı
        Mardin'de eşini bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı
        Lohusa eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanık, hakim karşısına çıktı: Uyuş...
        Lohusa eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanık, hakim karşısına çıktı: Uyuş...