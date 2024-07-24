5 günlük Seher bebeğe ambulans uçakla sevk

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde, solunum rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek Seher Tokay'ın, ileri tetkik ve tedavi için Konya’ya sevkine karar verildi. Seher bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans uçak, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na indirildi. Seher bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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