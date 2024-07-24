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        5 günlük Seher bebeğe ambulans uçakla sevk

        MARDİN'de solunum rahatsızlığı bulunan 5 günlük Seher bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:00
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        5 günlük Seher bebeğe ambulans uçakla sevk
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        MARDİN’de solunum rahatsızlığı bulunan 5 günlük Seher bebek, ambulans uçakla Konya’ya sevk edildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde, solunum rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek Seher Tokay'ın, ileri tetkik ve tedavi için Konya’ya sevkine karar verildi. Seher bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans uçak, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na indirildi. Seher bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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