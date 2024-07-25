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        Mardin'de damdan düşerek hayatını kaybeden Horiepiskopos Hanna Aykurt, toprağa verildi

        MARDİN'in Midyat ilçesinde 19 Temmuz'da evinin damını onardığı sırada düşerek hayatını kaybeden İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt (68), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:55
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        Mardin'de damdan düşerek hayatını kaybeden Horiepiskopos Hanna Aykurt, toprağa verildi
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde 19 Temmuz’da evinin damını onardığı sırada düşerek hayatını kaybeden İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt (68), toprağa verildi.

        İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt, 19 Temmuz’da memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal İzbırak Mahallesi'ndeki evinin damını onardığı sırada, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Aykurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aykurt'un cenazesi dün akşam saatlerinde Mor Dimet Kilisesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş, Mardin Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen, İstanbul Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Adıyaman Metropoliti Mor Gregorios Melki Ürek, Süryani din adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Aykurt’un ailesi, arkadaşları, yakınları ile çeşitli dinlere mensup çok sayıda kişi katıldı. Aykurt, Süryani gelenek ve göreneklerine göre kilise bahçesindeki aile kabristanında toprağa verildi. Katılanlara, cenaze töreni sonrası çörek ve mırra ikram edildi. Aykurt’un 8’i kız 9 çocuk babası olduğu belirtildi.

        ‘BABASI VE DEDESİ DE PAPAZDI’

        İstanbul Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Hanna Aykurt’un babası ve dedesinin de papazlık yaptığını söyleyerek, “Diyarbakır’da öğretmenlik yaptı, sonra 1985’te bizim bu bölgenin metropoliti tarafından Diyarbakır’daki çok eski kilisemiz olan Meryem Ana kilisemize Papaz takdis edildi. 1993’ten bir hafta öncesine, buraya gelinceye kadar rahmetli bizde, İstanbul’da cemaatimize takdire şayan hizmetler verdi, dini vecibeleri yerine getirdi. Cemaatimizde, kiliselilerimizde emeği çok, hizmeti çok, Allah kabul etsin. ‘Köyüme gidip, orada istirahat etmek istiyorum’ demişti. Evini onarmıştı, eşiyle ve oğluyla geldiler, buraya ve cuma günü dama çıktı. Herhalde ayağı kaydı ve düştü. Rahmetlinin başı taşlara değdi ve rahmetlik oldu, Allah’ın rahmetine kavuştu. Birçok beldeden, birçok bölgeden, birçok ülkeden rahmetlinin cenazesine katılmak üzere geldiler, hazır bulundular, acımızı paylaştılar. Tabii bizim için büyük kayıp, çünkü din adamlarının Türkiye’de, ülkemizde yetişmeleri kolay değil. Orta Doğu’da savaşlar nedeniyle maalesef kolay olmuyor” dedi.

        ‘HERKESE İYİLİĞİ DOKUNDU’

        Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün de Aykurt’un çevresine çok iyiliğinin dokunduğunu belirterek, “Süryani olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun çok kişi burada toplandı bugün. Onun yardımı herkese dokundu. Dolayısıyla herkes onu seviyordu. Bugün burada, bu sıcakta, bu yazda gelip onu son yolculuğuna uğurlamak için geldiler. Herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Nasıl ki, o herkese yardımı dokundu kapısı ve kalbi açıktı, Allah da inşallah ona cennet kapısını açsın” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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