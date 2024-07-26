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        Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

        MARDİN'de ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kızıltepe, Urfa, Viranşehir, Ceylanpınar, sizden nefret ediyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:30
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        Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
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        MARDİN'de ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kızıltepe, Urfa, Viranşehir, Ceylanpınar, sizden nefret ediyorum. Bu insanlar benim iş yerimin önünden de geçmesinler" sözleri nedeniyle Mardin Barosu avukatlarından Gurbet Bilbay suç duyurusunda bulundu. Söz konusu videoları Kızıltepeli birileriyle yaşadıkları tartışma sonrası paylaştığını söyleyen Melek Karahan, il ve ilçe isimleri sayıp genelleme yaptığı için üzgün olduğunu, bu il ve ilçelerdeki hayvanseverlerden özür dilediğini belirtti.

        ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle bilinen ve 'Mardinli Monroe' olarak tanınan Melek Karahan, yeni ameliyat ettirdiği köpeğini dövdüğünü iddia ettiği bazı kişilerle yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Kızıltepe, Urfa, Viranşehir, Ceylanpınar, sizden nefret ediyorum. Bu insanlar benim iş yerimin önünden de geçmesinler" dedi. Karahan, gelen tepkiler üzerine bir video daha paylaşarak, "Ben her zaman söylüyorum; hayvan sevmeyen insanları sevmiyorum. Hayvan sevmeyen doğayı sevemez, çok bencil olur. Çok tehlikeli insanlardır. O yüzden o insanlardan uzak durun. Eğer bir hayvana, kadına şiddet uyguluyorsa çok tehlikelidir. Zaten paylaşımlar yapılıyor, karalama kampanyaları yapılıyor. Hiç umurunda değilsiniz tamam mı? Kızıltepe, Viranşehir, Ceylanpınar, Urfa; istemiyorum, gelmeyin. Benim iş yerime gelmeyin, fotoğraf çekmek için. Bana bir faydanız yok” dedi.

        'MARDİN HALKI ADINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

        Paylaşımların ardından Mardin Barosu avukatlarından Gurbet Bilbay, 'Hakaret' ve 'Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide etme' suçundan Melek Karahan hakkında suç duyurusunda bulundu. Mardin halkı adına suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen avukat Bilbay, "Halkımızdan da destek bekliyoruz. Zaten bununla ilgili imza kampanyası da başlattık. Kendisinin Mardin halkını sevmediğini biliyoruz. Her defasında bize sövmeleri, hakaretleri hiçbir şekilde bitmiyor ve bununla alakalı gerekenin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

        'KIZGINLIKLA SÖYLEDİM, ÖZÜR DİLİYORUM'

        Söz konusu videoları Kızıltepeli birileriyle yaşadığı tartışma sonrası paylaştığını belirten Melek Karahan, il ve ilçe isimleri sayarak genelleme yaptığı için üzgün olduğunu, bu yerleşim yerlerindeki hayvanseverlerden özür dilediğini belirtti. Karahan, şunları söyledi:

        "İş çıkışı evime giderken yeni ameliyat yaptırdığım sokak köpeğine Kızıltepe'den birinin taş attığını görünce 'Neden atıyorsunuz?' diye sordum. O da 'Kendimi korumak amaçlı atıyorum' dedi. Dedim ki, 'Ne yaptı bu köpek size?' Orada bir tartışmamız başladı. Kızım darbedildi. Oradan biraz yukarı doğru video çekerek gittim. Dedim ki, 'Kızıltepe, Viranşehir, Ceylanpınar, Urfa gibi bölgeleri hayvan sevmedikleri için sevmiyorum' dedim. 'Benim iş yerime gelmesinler' dedim. Tabii daha sonra bu videoyu alarak bazı yerel haber siteleri insanları kışkırtarak üzerime tehditler, hakaretler gibi, üzerimden bir propaganda yapmaya başladılar. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben kendilerine ne hakaret ettim ne de küfrettim. 'Benim iş yerime gelmeyin' dedim. Bunu genellediğim için üzgünüm. Oralardaki güzel insanlar bana dediler ki, 'Melek Hanım, biz ne yaşadığınızı biliyoruz.' Ben her gün saldırıya uğruyorum. Sabah evden çıktığımda, 'Acaba bugün başıma ne gelecek, beni, kedimi ve köpeğimi kim dövecek?' diye düşünüp bu psikoloji ile yaşıyorum. Benim çocuğumun da psikolojisi bozuldu."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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