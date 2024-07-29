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        Mardin'de orman yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli ve Konur mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 01:31 Güncelleme: 29.07.2024 - 01:35
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        Mardin'de orman yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor
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        MARDİN’in Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli ve Konur mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli ve Konur mahalleleri arasındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin görenlerin ihbarıyla bölgeye Mazıdağı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyürken, arazinin engebeli olmasından dolayı ulaşımda güçlük yaşandığı öğrenildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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