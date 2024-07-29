Mardin'de orman yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli ve Konur mahalleleri arasındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin görenlerin ihbarıyla bölgeye Mazıdağı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyürken, arazinin engebeli olmasından dolayı ulaşımda güçlük yaşandığı öğrenildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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