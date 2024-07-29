Mardin'de orman yangını, kontrol altına alındı (2)

MAZIDAĞIKAYMAKAMLIĞI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki arazide çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mazıdağı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, “Mazıdağı ilçemize bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahallelerimiz sınırları içerisinde meydana gelen arazi yangınına, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü, arazözler, itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı personellerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınmıştır. Söz konusu bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Resmi makamlar haricindeki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Olayla ilgili olarak yetkili makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.