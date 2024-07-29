Mahalleye bohçacı gibi gelip, girdikleri evden para ve altınları çaldılar

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde, mahalleye bohçacı gibi gelen 3 kadın, girdikleri evden 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altın çaldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde İpek Mahallesi’nde meydana geldi. Bohçacı gibi mahallede dolaşan 3 kadın, açık gördükleri bir evin kapısından içeri girdi. Evde kimsenin olmadığını gören şüpheliler, 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altını aldı. Döndüğünde hırsızlığı fark eden ev sahibinin şikayeti ve görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.