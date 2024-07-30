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        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 9 tutuklama

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Hacı Şakir Aslan (65) ve Arslan Aslan'ın (50) öldüğü, N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:10
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        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 9 tutuklama
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Hacı Şakir Aslan (65) ve Arslan Aslan'ın (50) öldüğü, N.A.’nın (40) da yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 27 şüpheliden 9’u tutuklandı.

        Olay, 25 Temmuz’da Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı çözülemeyince husumete dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Kavgada Hacı Şakir Aslan ve Arslan Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, N.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazeler, kırsal Yüceli Mahallesi’nde defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 3’ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Öte yandan, olay anına ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde uzun namlulu silahlarla dakikalarca açılan ateşin sesi duyuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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