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        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı babasını sokakta tabancayla öldürdü

        MARDİN'de İlhami Vural (47), borç- alacak meselesi yüzünden tartıştığı oğlu tarafından sokak ortasına tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 00:00 Güncelleme: 03.08.2024 - 00:05
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        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı babasını sokakta tabancayla öldürdü
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        MARDİN’de İlhami Vural (47), borç- alacak meselesi yüzünden tartıştığı oğlu tarafından sokak ortasına tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, baba İlhami Vural ile ismi henüz öğrenilmeyen oğlu arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada oğlu, yanında getirdiği tabancayla babası İlhami Vural’a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhami Vural’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Vural’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, oğlu ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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