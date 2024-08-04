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        Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen grup, bir restoran ve kozmetik zinciri şubesine taş ve pet şişelerle saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:33 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:40
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        Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen grup, bir restoran ve kozmetik zinciri şubesine taş ve pet şişelerle saldırdı. İş yerlerinde hasar oluştu.

        İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen grup, Atatürk Parkı’nda toplanarak Hükümet Konağı önüne kadar yürüyüş yaptı. Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, sık sık tekbir getirerek İsrail aleyhinde sloganlar attı.

        Öte yandan gruptan bazıları ise yapılan basın açıklamasının ardından bir restoran ve kozmetik zinciri şubesine taş ve pet şişelerle saldırdı. İş yerlerinde hasar oluştu. Olay yerinde geniş güvenlik alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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