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        Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

        MARDİN'de, Nusaybin-Midyat kara yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 08:46 Güncelleme: 05.08.2024 - 08:50
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        Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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        MARDİN’de, Nusaybin-Midyat kara yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nusaybin- Midyat kara yolu kırsal Sivrice Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 GK 9960 ve 34 FRF 962 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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