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        Mardin'de fabrikada yangın

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde yangın çıkan geri dönüşüm fabrikası zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:25
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        Mardin'de fabrikada yangın
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde yangın çıkan geri dönüşüm fabrikası zarar gördü.

        Kızıltepe ilçesi kırsal Azıklı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Fabrikada zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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