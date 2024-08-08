Mardin 1969 Spor'dan 3 yeni transfer

Mardin1969 Spor, dün akşam Barış Sağır, Azat Kuçkar ve Süper Lig kariyeri olan Savaş Polat'ı renklerine bağladı.

Erzurum'da 15 gündür ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürerek sezona hazırlanan Mardin 1969 Spor, eksik gördüğü bölgelere takviyeler yapmaya devam ediyor. Sezonun ikinci sponsoruyla da anlaşan Mardin 1969 Spor, dün gece saatlerinde 3 ismi birden renklerine bağladı. Kırmızı lacivertliler; Barış Sağır, Azat Kuçkar ve Süper Lig kariyeri olan Savaş Polat'a Erzurum kampında imzayı attı. İmza törenine Mardin 1969 Spor Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de katıldı. İmzaları atan futbolcular Mardin 1969 Spor forması giyecekleri için mutlu olduklarını ifade ederek şehrin takımı için her şeylerini sahaya vereceklerini kaydetti.