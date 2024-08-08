Mardin 1969 Spor'dan 3 yeni transfer
Mardin1969 Spor, dün akşam Barış Sağır, Azat Kuçkar ve Süper Lig kariyeri olan Savaş Polat'ı renklerine bağladı.
Mardin1969 Spor, dün akşam Barış Sağır, Azat Kuçkar ve Süper Lig kariyeri olan Savaş Polat'ı renklerine bağladı.
Erzurum'da 15 gündür ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürerek sezona hazırlanan Mardin 1969 Spor, eksik gördüğü bölgelere takviyeler yapmaya devam ediyor. Sezonun ikinci sponsoruyla da anlaşan Mardin 1969 Spor, dün gece saatlerinde 3 ismi birden renklerine bağladı. Kırmızı lacivertliler; Barış Sağır, Azat Kuçkar ve Süper Lig kariyeri olan Savaş Polat'a Erzurum kampında imzayı attı. İmza törenine Mardin 1969 Spor Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de katıldı. İmzaları atan futbolcular Mardin 1969 Spor forması giyecekleri için mutlu olduklarını ifade ederek şehrin takımı için her şeylerini sahaya vereceklerini kaydetti.
SAVAŞ POLAT: MARDİN 1969 SPOR'U BİR ÜST LİGE ÇIKARACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM
Sağ bekte oynayan Savaş Polat, Fenerbahçe ve Konyaspor'da forma giyerek kariyerine Süper Lig etiketini de eklemiş oldu. Tecrübeli oyuncu son olarak 2’nci Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'da forma giydi. 27 yaşındaki sağ bek, 2024-2025 sezonunda Mardin 1969 Spor forması giyecek. Gelecek için umutlu konuşan Polat, “Bu şehre şampiyonluk için geldim. Elimizden geleni yapıp Mardin 1969 Spor'u bir üst lige çıkaracağımızı ümit ediyorum. İnşallah başarılı bir sezon geçirerek Mardin 1969 Spor'a faydalı olacağım. Yeni sezon için bütün takım arkadaşlarıma başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunuyorum. Burada olmaktan mutluyum” dedi.
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