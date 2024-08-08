Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor'dan 3 yeni transfer

        Mardin1969 Spor, dün akşam Barış Sağır, Azat Kuçkar ve Süper Lig kariyeri olan Savaş Polat'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor'dan 3 yeni transfer
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin1969 Spor, dün akşam Barış Sağır, Azat Kuçkar ve Süper Lig kariyeri olan Savaş Polat'ı renklerine bağladı.

        Erzurum'da 15 gündür ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürerek sezona hazırlanan Mardin 1969 Spor, eksik gördüğü bölgelere takviyeler yapmaya devam ediyor. Sezonun ikinci sponsoruyla da anlaşan Mardin 1969 Spor, dün gece saatlerinde 3 ismi birden renklerine bağladı. Kırmızı lacivertliler; Barış Sağır, Azat Kuçkar ve Süper Lig kariyeri olan Savaş Polat'a Erzurum kampında imzayı attı. İmza törenine Mardin 1969 Spor Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de katıldı. İmzaları atan futbolcular Mardin 1969 Spor forması giyecekleri için mutlu olduklarını ifade ederek şehrin takımı için her şeylerini sahaya vereceklerini kaydetti.

        SAVAŞ POLAT: MARDİN 1969 SPOR'U BİR ÜST LİGE ÇIKARACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM

        Sağ bekte oynayan Savaş Polat, Fenerbahçe ve Konyaspor'da forma giyerek kariyerine Süper Lig etiketini de eklemiş oldu. Tecrübeli oyuncu son olarak 2’nci Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'da forma giydi. 27 yaşındaki sağ bek, 2024-2025 sezonunda Mardin 1969 Spor forması giyecek. Gelecek için umutlu konuşan Polat, “Bu şehre şampiyonluk için geldim. Elimizden geleni yapıp Mardin 1969 Spor'u bir üst lige çıkaracağımızı ümit ediyorum. İnşallah başarılı bir sezon geçirerek Mardin 1969 Spor'a faydalı olacağım. Yeni sezon için bütün takım arkadaşlarıma başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunuyorum. Burada olmaktan mutluyum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
        Mardin'de otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Mardin'de otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Vali Akkoyun Mardin OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı
        Vali Akkoyun Mardin OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı
        74 yaşında katıldığı kursta, merak sardığı 'sepet örme'yi öğrendi
        74 yaşında katıldığı kursta, merak sardığı 'sepet örme'yi öğrendi
        Mardin'de fabrikada yangın
        Mardin'de fabrikada yangın
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı