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        DEM Parti'li Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa etti

        MARDİN'deHalkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) 31 Mart 2023'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kızıltepe ilçesinde belediye başkanı olarak seçilen Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:10
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        DEM Parti'li Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa etti
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        MARDİN'deHalkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) 31 Mart 2023'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kızıltepe ilçesinde belediye başkanı olarak seçilen Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kızıltepe ilçesinde 31 Mart 2023'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kızıltepe ilçesinde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Zeyni İpek hakkında DEM Parti tarafından 2 Ağustos'ta, partilerinin program ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Başkan İpek, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        'ART NİYETLİ BİR DURUM YAŞANDI'

        Açıklamasında bağımsız belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini belirten İpek, "Değerli Kızıltepe Halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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