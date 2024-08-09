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        Mardin'de buğday ve elma yüklü TIR'lar çarpıştı: 1'i ağır, 2 sürücü yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, buğday ve elma yüklü 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:10
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        Mardin'de buğday ve elma yüklü TIR'lar çarpıştı: 1'i ağır, 2 sürücü yaralı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, buğday ve elma yüklü 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen buğday ve elma yüklü TIR'lar, çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerlerden çıkarılıp ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yüklü olan buğday ve elmalar, yola saçıldı. Bir süre kapalı olan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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