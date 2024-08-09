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        Kırklar Kilisesi Başpapazı Akyüz, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        MARDİN'de beyin kanaması geçiren Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:25
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        Kırklar Kilisesi Başpapazı Akyüz, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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        MARDİN’de beyin kanaması geçiren Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji kliniğinde tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz’ün, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul’a sevkine karar verildi. Kontrol Komuta Merkezi ile yapılan görüşmenin ardından, kente Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak yönlendirildi. Başpapaz Akyüz, ambulans uçakla İstanbul Bahçelievler Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

        ‘KISA SÜREDE KANAMAYI DURDURDULAR'

        Hastanede tedavisinin yapıldığını aktaran Akyüz, “Sayın Valimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceğim. Fizik tedavi için İstanbul'a gidiyorum. Mardin'de hastanede kaldığım sürede birçok akrabam yurt dışından gelip beni ziyaret etti. Yakınlarım, 'Bu hastane aynı Almanya'daki hastaneler gibi yapılmış, çok iyi bir hastane' dediler. Çok beğendiler. Allah devletimizden razı olsun. Böyle bir hastaneyi Mardin’imize kazandırdıkları için. Beni de ölümden kurtardılar. Çünkü beyin kanaması geçirdim. En kısa zamanda o kanamayı durdular ve beni iyileştirdiler. Desteklerinden dolayı Valimiz Tuncay Akkoyun'a çok teşekkür ediyorum. Bundan daha iyisi olamaz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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