Mardin'de otomobilin çarptığı güvenlik korucusu öldü

Kaza, dün gece saatlerinde Midyat- Dargeçit kara yolu Üçyol yakınlarında meydana geldi. Halı saha maçına giden güvenlik korucusu Ayetullah Kaya, yolun karşısına geçerken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, doktorların çabasına rağmen bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından alınan Kaya’nın cenazesi, Midyat’a bağlı kırsal Altıyol Mahallesi’nde toprağa verildi.

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