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        Mardin 1969 Spor'a Süper Lig'den transfer

        Mardin 1969 Spor, Süper Lig ekibi Samsunspor'un oyuncusu Ali Kılıç'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:20
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        Mardin 1969 Spor'a Süper Lig'den transfer
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        Mardin 1969 Spor, Süper Lig ekibi Samsunspor’un oyuncusu Ali Kılıç’ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, Samsunspor’dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç'ı 1 yıllığına kiraladı. Daha önce U18 Milli Takımı’nda da forma giyen Ali Kılıç, kendisini kırmızı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın Erzurum kampına katıldı.

        Mardin Spor’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağladığımız yetenekli forvet Ali Kılıç Mardin 1969 Spor camiamıza hayırlı olsun. Kendisine başarılı ve bol gollü bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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