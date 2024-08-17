Mardin'de doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmasında el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, patlayıcının 2015’te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Çağ-Çağ Caddesi’nde meydana geldi. Doğal gaz hattı döşenmesi için iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında işçiler, el yapımı patlayıcı düzeneği fark etti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazılan alanın çevresi güvenlik şeridi ile kapatılarak boşaltılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi. EYP’nin 2015’te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.