İki aile arasında 4 kişinin öldürülmesi sonrası başlayan husumet, barış töreni ile son buldu

ADANA'da Hakim Aba'nın (23), boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (20), kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) öldürmesinin ardından iki aile arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesi ile Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

Olay, 22 Haziran'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükran Aba, boşanmak istediği Hakim Aba ile konuşmak için işlettiği bakkala gitti. Burada çift, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şükran Aba, evlerine döndü. Peşinden giden Hakim Aba ile eşi arasında evde yeniden tartışma çıktı. Tartışma, aynı sokakta oturan ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki tabancayı çıkaran Hakim Aba, peş peşe eşi Şükran Aba ile kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınpederi Turgut Erat ve kayınvalidesi Leyla Aktay'a ateş etti. Aba, ardından evdeki 3 aylık bebeğini de alıp, anne ve babasıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, memleketleri Mardin'e götürülerek toprağa verildi.

HATAY'DA SAKLANDIKLARI EVE OPERASYON Soruşturma kapsamında Aba ailesinin Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir adreste saklandıkları tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, Hakim Aba ile evdeki babası Şerif Aba ve annesi Azize Aba'yı gözaltına aldı. Aba'nın olaydan sonra yanına aldığı bebeği D.A. sevgi evlerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakim Aba ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba tutuklandı, annesi Azize Aba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından akraba olan Erat ve Aba aileleri arasında başlayan husumetin sonlanması için Mardin'in Derik ilçesinde Metina Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) ve kanaat önderleri devreye girdi. Oluşturulan barış heyeti, ailelerle konuştu. Görüşmelerin ardından aileler, husumeti sonlandırmayı kabul etti. Barış için Zeytinpınar Mahallesi'ndeki taziye evinde tören düzenlendi. Törene Metina aşireti lideri Şerif Temelli, Dernek Başkanı Aydın Pirinççioğlu, kurucu başkan Eshat Güngürür, aileler ve vatandaşlar katıldı. Vaiz Yusuf Durmaz'ın ettiği duanın ardından aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.