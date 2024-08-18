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        Karıştığı kavga sonrası tutuklanan muhtarın yerine kayyum atandı

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karışıp, tutuklanması sonrası kaymakamlık tarafından yerine bir memur görevlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:45
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        Karıştığı kavga sonrası tutuklanan muhtarın yerine kayyum atandı
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        MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karışıp, tutuklanması sonrası kaymakamlık tarafından yerine bir memur görevlendirildi.

        Olay, 11 Ağustos'ta Mazıdağı ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Mustafa Yılmaz ve beraberindekiler ile mahallede oturan Abdurrahman Aksoy (45) arasında su sondaj kuyusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Abdurrahman Aksoy, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan muhtar Mustafa Yılmaz, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bunun üzerine Mazıdağı Kaymakamlığı, yakın zamanda yapılacak seçime kadar Yılmaz'ın yerine kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünden bir memur görevlendirdi. Öte yandan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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