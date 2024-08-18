Karıştığı kavga sonrası tutuklanan muhtarın yerine kayyum atandı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karışıp, tutuklanması sonrası kaymakamlık tarafından yerine bir memur görevlendirildi.

Olay, 11 Ağustos'ta Mazıdağı ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Mustafa Yılmaz ve beraberindekiler ile mahallede oturan Abdurrahman Aksoy (45) arasında su sondaj kuyusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Abdurrahman Aksoy, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.