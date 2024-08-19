Mardin'de minibüsçüler kontak kapattı, halk mağdur oldu

MARDİN’in Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler, artan akaryakıt fiyatları, yol sorunu ve belediye tarafından geçmişe dair henüz ödenmeyen alacakları nedeniyle kontak kapattı. Saatlerce duraklarda bekleyen Mardinliler, mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Kooperatif yetkilileri ise sorun çözülene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler, kontak kapatma eylemi yaptı. Artan yakıt fiyatlarının yanı sıra devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar ve belediyeden geçmişe dönük alacaklarını tahsil edemediklerini belirten dolmuşçuların kontak kapatma eylemi Mardinlileri mağdur etti. Bazıları yakınlarının özel araçlarıyla gidecekleri yere giderken, bazılarının da otostop çektikleri görüldü.

‘BU SICAKTA İNSANLARI PERİŞEN ETTİLER’ Kontak kapatma eylemini yanlış bulduğunu ve insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı olmadığını ifade eden Hıdır İbiş, “Mardin’de havalar çok sıcaktır. Yaşlısı var, kadın ve çocuğu var, hastası var. Böyle eylem olur mu? İnsanlara eziyet etmekten başka bir şey değildir. Bu sıcakta insanları perişan ettiler. Olur mu böyle eylem? Yetkililerin bir şeyler yapması lazımdır. Sorunun çözülmesini bekliyoruz” dedi. 1. Cadde’ye gitmek için dolmuş beklediğini söyleyen Aslan Paşaoğlu, “Mardin turizm şehri ve kente gelen misafirler de var. Şu an hiç kimse yukarı Mardin’e gidemiyor. Büyük bir mağduriyet var. En azından önceden duyuru yapılsaydı insanlar hazırlıklı olurdu. Bu kadar mağdur belki de olmazdı. Minibüsçülerin de haklı talepleri var; bunların yerine getirilmesi gerekir. Herkes mağdur oldu, sorunun çözüme kavuşturulması lazım” diye konuştu.