Bakan Göktaş: Kadınların daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Başta istihdam olmak üzere sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların daha da güçlenmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek, mutlu yarınlar bırakmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin programı kapsamında ilk olarak Vali Tuncay Akkoyun’u ziyaret etti. Ziyarette Bakan Göktaş’a AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akça eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çocuklara güçlü bir Türkiye bırakacaklarını belirterek, “Geride bırakılan 23 yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda güçlü ve öncü kılmak için durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ ilkesi doğrultusunda vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki; ‘önce insan’ diyerek ortaya koyduğumuz nice değerli hizmetle vatandaşımızın gönlüne girmiş, yüzünde tebessüm olmuşuz. Ancak daha yapacak çok işimizin, gidecek daha çok yolumuzun olduğunu biliyoruz. Aynı istek ve aynı azimle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu amaçla, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız” diye konuştu.

‘MARDİN’DE 2018’DEN BU YANA 539 KADINA DESTEK OLDUK’ Bakanlık olarak ortaya koyacakları hizmetlerin, öncelikle toplumsal huzur ve refaha katkı sağlamasını amaçladıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu kapsamda başta istihdam olmak üzere sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların daha da güçlenmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek, mutlu yarınlar bırakmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Şehirlerimizde bulunan sosyal hizmet merkezlerimizle kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere hizmet ediyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Mardin’de de vatandaşımızın ihtiyacına cevap verecek pek çok projeye imza attık, pek çok hizmeti hayata geçirdik. Şu an, şehrimizde bulunan 5 sosyal hizmet merkezimizle Mardinli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. ‘Aile Sosyal Destek Programımızla ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, yanında oluyoruz. Program ile 2017’den bu yana 150 bin hanemize ulaştık. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız ‘Aile Eğitim Programımızdan ise 2013 yılından bu yana 30 bin kişi faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz. ‘Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri’ ile 2018’den bu yana 539 kadına destek olduk. Mardin’de, 6 çocuk evinde, 1 çocuk evleri sitesinde ve ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde toplam 115 çocuğumuza güven içinde bakım hizmeti sunuyoruz. ‘Sosyal Ekonomik Destek’ programımızla ailesi yanında destek sağladığımız çocuk sayımız ise 2 bin 560’tır. Hizmetimiz kapsamında 2012 yılından itibaren 308 milyon lira tahsis ettik. Şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzattığımız 11 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bulunuyor” diye konuştu.