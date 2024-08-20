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        Derik'te 2 TIR'ın karıştığı kazada ölen 21 kişi için mevlit okutuldu: Bu kara günü unutturmayacağız

        MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:45
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        Derik'te 2 TIR'ın karıştığı kazada ölen 21 kişi için mevlit okutuldu: Bu kara günü unutturmayacağız
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        MARDİN’in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden Avukat Baran Açan’ın (28) babası Ramazan Açan, “Aileler birbirlerine akraba oldukları için Derik’in matemidir bugün. Derik’in matemi olarak anıyoruz. Üzgünüz, kesinlikle bu kara günü unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

        Kaza, 20 Ağustos 2022’de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı. Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarptı. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan TIR şoförlerinden Umut Gündüz 20 Haziran 2023’teki 3’üncü, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023’teki 4’üncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        ‘DERİK’İN MATEMİDİR’

        Kazanın yıl dönümünde ilçede Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Emniyet Müdürü Osman Yılmaz, Mazıdağı İlçe Müftüsü Mustafa Tunç, kazada ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programla dualarla sona erdi. Gelenlere lokum ve su ikram edildi.

        Kazada hayatını kaybedenlerden Avukat Baran Açan’ın babası Ramazan Açan, ”Oğlum 3 yıllık avukattı. İlk kazanın oluşunda yardım etmek için Derik’in hepsi oraya yardıma koştular ama maalesef 2’nci TIR’ın gelişi… Orada ihmaller mevcut, tabii adalet, hak, hukuk önünde sonuna kadar savunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza bu konuda gerekenleri iletmiştik. İnşallah bu kazada vefat eden bütün kardeşlerimiz için adalet bir gün tecelli olacaktır diye temenni ediyorum. Allah razı olsun, Kaymakam bey yeni gelmesine rağmen vefat edenlerin bütün ailelerini ziyaret ederek, acılarını paylaştı. Bütün aileler birbirlerine akraba oldukları için Derik’in matemidir bugün. Derik’in matemi olarak anıyoruz. Üzgünüz, kesinlikle bu kara günü unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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