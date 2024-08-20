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        Bakan Göktaş: Kadınların daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz (2)

        TELKARİUSTALARINI ZİYARET ETTİMardin Valiliği ziyaret sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de bulunan, 'devlet sanatçı' ünvanı olan telkari ustası İbrahim Cihan'ı atölyesinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:00 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:05
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        Bakan Göktaş: Kadınların daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz (2)
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        TELKARİUSTALARINI ZİYARET ETTİ

        Mardin Valiliği ziyaret sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de bulunan, 'devlet sanatçı' ünvanı olan telkari ustası İbrahim Cihan'ı atölyesinde ziyaret etti. Telkari sanatı hakkında bilgi alan Göktaş, telkari parlatma işlemi de yaptı. Cihan, Bakan Göktaş'a telkari broş hediye etti. Daha sonra Birinci Cadde'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Göktaş, UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü sahibi telkari ustası Süryani Suphi Hindiyerli'yi de atölyesinde ziyaret etti.

        Bakan Göktaş, son olarak İpekyolu Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Göktaş'a ziyaretlerinde Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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