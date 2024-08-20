Bakan Göktaş: Kadınların daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz (2)

TELKARİUSTALARINI ZİYARET ETTİ

Mardin Valiliği ziyaret sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de bulunan, 'devlet sanatçı' ünvanı olan telkari ustası İbrahim Cihan'ı atölyesinde ziyaret etti. Telkari sanatı hakkında bilgi alan Göktaş, telkari parlatma işlemi de yaptı. Cihan, Bakan Göktaş'a telkari broş hediye etti. Daha sonra Birinci Cadde'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Göktaş, UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü sahibi telkari ustası Süryani Suphi Hindiyerli'yi de atölyesinde ziyaret etti.