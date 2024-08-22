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        Parktaki bankları çaldılar

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde geçen ay parka monte edilen 6 banktan 5'i, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:05
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        Parktaki bankları çaldılar
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde geçen ay parka monte edilen 6 banktan 5’i, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

        Kızıltepe ilçesi merkez Fırat Mahallesi 35. Cadde’deki parkta geçen hafta yenileme çalışması başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 6 bank monte etti. Ancak banklardan 5’i dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Mahallelinin ihbarı üzerine parka giden belediye yetkilileri yeni bankların parka yerleştirilmesi için çalışma başlattı.

        Polis bankları çalan şüphelileri arıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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