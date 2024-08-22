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        Mardin'de kırsal mahallede 'elektrik sayacı' gerginliği

        MARDİN'in Savur ilçesinde elektrik sayaçlarını hanelerin dışına taşımak için jandarmayla birlikte kısal Sürgücü Mahallesi'ne giden elektrik şirketi ekibinin yolu kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:35
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        Mardin'de kırsal mahallede 'elektrik sayacı' gerginliği
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        MARDİN’in Savur ilçesinde elektrik sayaçlarını hanelerin dışına taşımak için jandarmayla birlikte kısal Sürgücü Mahallesi’ne giden elektrik şirketi ekibinin yolu kesildi. Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, kadınlar ise yolda oturma eylemi başlattı.

        Enerji şirketi ekipleri, elektrik sayaçlarını hanelerin dışına taşımak için sabah saatlerinde jandarmayla birlikte Savur ilçesinin kırsal Sürgücü Mahallesi’ne gitti. Ancak köylüler, yolu kapatıp ekiplerin mahalleye girişini engelledi. Köylüler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik devam ederken, kadınlar yolda oturma eylemi başlattı. Jandarma gruba tazyikli su ile müdahale etti. Müdahalenin ardından toplanan kalabalık köye döndü.

        Gergin bekleyiş sürerken, jandarma bölgede önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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