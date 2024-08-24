5 bin yıllık telkari sanatını yaşatıyor; Obama ve Putin için de çalışma yaptı

TARİHİ M.Ö. 3 bin yıllarına dayanan, ince gümüş tellerin yetenekli ustaların ellerinde birleştirilerek şekillendiği telkari sanatı Mardin’de sürdürülmeye çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı İbrahim Cihan (39), telkarinin emek, sabır ve incelik isteyen bir sanat olduğunu, 28 yıldır bu sanata emek verdiğini belirterek, “Hem mesleği yapıyorum hem de Halk Eğitim Merkezi ile ortak kurslar vererek yeni ustalar yetirmeye çalışıyorum. ABD eski Başkanı Barack Obama'ya masa üstü isimlik yaptım. Rusya Devlet Başkanı Putin'e tabaka yaptım. Cumhurbaşkanımıza çok özel eserler yaptım” dedi.

Tarihi milattan önce 3 binli yıllara dayanan gümüş işleme sanatı telkari, Mardin'de aralarında Süryanilerin de bulunduğu ustalar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Gümüşün el emeği ile özel teknikler kullanılarak şekillendirilip ortaya çıkan ürünlerin çoğunda kentin tarihi dokusu da hayat buluyor. Sabır ve incelik isteyen bu sanatta, ustalar gümüş madenini eritip işlemden geçirerek yaptıkları iki ya da daha fazla ince teli birbiriyle bağlayıp şekil verilerek ürünü ortaya çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı olan İbrahim Cihan, Artuklu ilçesindeki atölyesinde 5 bin yıllık telkari sanatını geleceğe taşımak için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

‘PEK ÇOK USTA YETİŞTİRDİM’ Cihan, telkarinin Mardin ve Midyat'a özgü bir el sanatı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Telkarinin tarihi milattan önce 3 bin yıla dayanıyor. 5 bin yıllık sanat olan telkari, tamamen el emeği göz nuru ile yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geleneksel el sanatları sanatçısı oldum. Birçok şehirde ve ülkede telkari tanıtımına çıktım. Mardin ve Midyat’a has bir el sanatı olan telkari, teknolojik alet ile yapılamıyor. Bizler de bu sanatı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. 28 yıldır bu sanatı icra ediyorum. Benim ustam da Süryani Suphi Hindiyerli’dir. Tabii ben de öğrendiklerimi Mardinli gençlere aktardım. Bugüne kadar pek çok usta yetiştirdim. Hem mesleği yapıyorum hem de Halk Eğitim Merkezi ile ortak kurslar vererek yeni ustalar yetirmeye çalışıyorum. Telkari emek, sabır ve incelik isteyen bir sanattır.”