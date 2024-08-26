Mardin'de doğan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde genital bölgelerinde kanlanma teşhisi ile doğan Fatma isimli bebek, ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde genital bölgelerinde kanlanma teşhisi ile doğan Fatma isimli bebek, ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde genital bölgelerde kanlanma (Penil Nekroz) teşhisi ile doğan 1 günlük Fatma Özdemir’in, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı için Diyarbakır’a sevki istendi. Fatma bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı sağlık komuta ile görüşme yapıldı. Fatma bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan ambulans helikopter ile alınarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi ve Yoğun Bakım Servisine sevk edilip tedaviye alındı.
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