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        Mardin'de doğan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde genital bölgelerinde kanlanma teşhisi ile doğan Fatma isimli bebek, ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:00
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        Mardin'de doğan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde genital bölgelerinde kanlanma teşhisi ile doğan Fatma isimli bebek, ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde genital bölgelerde kanlanma (Penil Nekroz) teşhisi ile doğan 1 günlük Fatma Özdemir’in, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı için Diyarbakır’a sevki istendi. Fatma bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı sağlık komuta ile görüşme yapıldı. Fatma bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan ambulans helikopter ile alınarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi ve Yoğun Bakım Servisine sevk edilip tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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