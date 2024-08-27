Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı

MARDİN’in Artuklu ilçesinde 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen Suriyeli H.A. (35) gözaltına alındı. Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı. Baba H.A.’yı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, Suriyeli madde bağımlısı olduğu ileri sürülen H.A.’nın, henüz ismi öğrenilmeyen 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı. Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.