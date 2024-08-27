Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı (3)

        TUTUKLANDILARMardin'inArtuklu ilçesinde 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:02 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUTUKLANDILAR

        Mardin’inArtuklu ilçesinde 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.A. (35) ile ismi öğrenilemeyen eşi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı...
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı...
        Mardin'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı
        Mardin'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı
        Mardin'de 2 güzergahta ortalama hız denetimi başladı
        Mardin'de 2 güzergahta ortalama hız denetimi başladı
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı
        Mardin'de 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı