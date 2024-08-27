Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı (3)

Mardin’inArtuklu ilçesinde 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.A. (35) ile ismi öğrenilemeyen eşi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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