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        Mardin 1969 Spor'da sezon hazırlıkları sürüyor

        MARDİN1969 Spor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:40
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        Mardin 1969 Spor'da sezon hazırlıkları sürüyor
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        MARDİN1969 Spor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 2 oyuncuyu daha kadrosuna katan Mardin ekibi, ilk resmi maçına 8 Eylül’de çıkacak.

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta mücadele edecek Mardin 1969 Spor, 2024-25 sezonundaki ilk resmi maçında 8 Eylül Pazar günü sahasında Niğde Belediye Spor’u konuk edecek.

        Kırmızı-lacivertliler, ligin başlamasına kısa süre kala kadrosunu 2 oyuncuyla takviye etti. Mardin ekibi, Boluspor'dan 18 yaşındaki genç kaleci Ada Çınar Asil 3 yıllık sözleşme imzalarken, Erzurumspor'dan 22 yaşındaki stoper Fırat Şaşi’yi ise 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Boluspor altyapısında yetişen genç file bekçisi Ada Çınar Asil ile 3 yıllık sözleşme imzaladığımızı kamuoyuna duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç ve dinamik bir takımın parçası olan Ada Çınar'a hoş geldin diyor ve Mardin 1969 Spor bünyesinde nice başarılara imza atmasını diliyoruz. Erzurumspor ile 1 yıllık kiralık anlaşmamız neticesinde, genç stoper Fırat Şaşi'yi Kırmızı Lacivert renklerimize bağlayan imzalar atıldı. Hoş geldin Fırat, yolun sonu şampiyonluk olsun” ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan, kırmızı lacivertli takım teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde hazırlıklarını günde çift idman yaparak geçiriyor. Mardin 1969 Spor ligin ilk haftasında 8 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Niğde Belediye Spor'u konuk edecek.

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