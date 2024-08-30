Minibüsün tavanında tehlikeli yolculuk kamerada

Nusaybin ilçesi merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi Midyat Caddesi’nde dün akşam saatlerinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 DRD 257 plakalı yolcu minibüsünün tavanında 3 kişi yan yatarak yolculuk yaptı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Minibüs bir süre sonra gözden kayboldu.

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