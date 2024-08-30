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        Zırhlı polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde zırhlı polis aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:00
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        Zırhlı polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde zırhlı polis aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü U.A. (20) yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçe merkezindeki Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. U.A. yönetimindeki motosiklet, virajda zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. U.A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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