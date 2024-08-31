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        Mardin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:25
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        Mardin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında, Yenikent Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. 55 ANV 326 plakalı otomobil ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Kızıltepe'deki özel hastaneye hasta sevk eden 47 AY 434 plakalı ambulans çarpıştı. Otomobildeki Nesrin B. (41), Edenur Ç. (20), Hamdullah Ç. (28), Şirin B. (35), Abdulkadir B. (73) ve Merve Ç. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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