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        Otomobil, uygulama yapan ekiplerin arasına daldı; 2'si polis, 1'i bekçi 6 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil, uygulama yapan ekiplerin arasına daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:20
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        Otomobil, uygulama yapan ekiplerin arasına daldı; 2'si polis, 1'i bekçi 6 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil, uygulama yapan ekiplerin arasına daldı. Kazada 2'si polis, 1'i bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi Seyfettin Güneştan Caddesi'nde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan bir aracı kontrol eden polis ekiplerine, kontrolden çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı. Kazada polis memurları M.E. (31) ile H.Y. (32), bekçi H.A. (34) ve Ö.F.Y. (24), A.Ç. (19) ve M.S. (19) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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