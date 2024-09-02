Otomobil, uygulama yapan ekiplerin arasına daldı; 2'si polis, 1'i bekçi 6 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil, uygulama yapan ekiplerin arasına daldı. Kazada 2'si polis, 1'i bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi Seyfettin Güneştan Caddesi'nde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan bir aracı kontrol eden polis ekiplerine, kontrolden çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı. Kazada polis memurları M.E. (31) ile H.Y. (32), bekçi H.A. (34) ve Ö.F.Y. (24), A.Ç. (19) ve M.S. (19) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.