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        Mardin'de beton duvara çarpan cipteki 7 kişi yaralandı

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde cipin kontrolden çıkarak beton duvara çarptığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:20
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        Mardin'de beton duvara çarpan cipteki 7 kişi yaralandı
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        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde cipin kontrolden çıkarak beton duvara çarptığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Alayurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada cipteki İdris Ç. (58), Mihrican Ç. (50), Dilan Ç. (27), Mahmut Ç. (20), Rohev Ç. (13), İdris Ç. (9) ve Muhammed Ç. (8) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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